Відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України: прем'єр Польщі про мігрантську кризу

За словами очільника польського уряду, Лукашенко і Путін діють спільно.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що метою штучної міграційної кризи на кордонах Білорусі з країнами ЄС може бути відволікання уваги від підготовки нової атаки проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому "Bild", пише "Європейська правда".

Моравецький зазначив, що не можна виключати нічого, зокрема і переростання кризи у воєнний конфлікт.

"Ми не можемо виключати нічого. Лукашенко й Путін явно реалізують стратегію, що має на меті дестабілізувати Захід. Ми не знаємо, що ще вони планують. Можливо, що криза на кордоні створена тільки для того, щоб відволікти від нової збройної агресії, яку Путін планує проти України", - сказав прем'єр.

Він наголосив, що ЄС повинен зайняти більш жорстку позицію, щоб потім не зіштовхнутися з ще більшим потоком мігрантів через Білорусь.

"Якщо зараз не стримати ці тисячі мігрантів, то скоро ми побачимо сотні тисяч і мільйонів тих, хто намагається потрапити до Європи. Якщо рішуче не захищати наші європейські кордони, сотні мільйонів з Африки чи Близького Сходу спробують дістатися до Європи, зокрема до Німеччини. У Німеччині вже проживає 80 млн людей - чи готова вона впустити ще 50 мільйонів?", - заявив Матеуш Моравецький.

Також читайте Дуда підкреслив, що Варшава не визнаватиме жодних домовленостей Меркель з Лукашенком

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Читайте також:

Напруженість на кордоні: на Волині збираються вручити повістки резервістам кількох громад