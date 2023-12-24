Вифлеєм спорожнів: у місті, де народився Ісус, скасовано всі святкування (фото)

У палестинському місті згадують про загиблих дітей у Секторі Гази під час війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

Цього року у Вифлеємі, де народився Ісус, скасували різдвяні святкування, а замість тисяч туристів і паломників на вулицях міста панує атмосфера смутку та війни. У палестинському місті, розташованому на Західному березі річки Йордан, згадують про загиблих дітей у Секторі Гази під час ізраїльської військової операції проти ХАМАСу.

Про це у неділю, 24 грудня, повідомляє ВВС .

“Місто спорожніло від щастя, від радості, від дітей, від Санти. Цього року немає жодного святкування”, – розповіла виданню жителька Вифлеєму Мадлен.

Цього року знаменитої ялинки, яка зазвичай розташовується посеред площі, взагалі немає. Не лунають колядки і не відбуваються святкові ярмарки.

Також читайте Яка різниця між жертвами війн в Україні та Газі: у Байдена пояснили

Замість цього в пам'ять про дітей Гази встановили невеликий монумент із зображенням сцени народження Ісуса, оточений камінням і колючим дротом.

У порожній церкві Вифлеєма священик Еісса Талджія каже, що місто виглядає як тінь того, що було колись.

“Я був священиком у цій церкві 12 років. Я народився у Вифлеємі і ніколи не бачив його таким. Навіть під час пандемії Covid-19. У нас є брати і сестри в Газі, і це ускладнює святкування. Але добре, що ми об’єднані в молитві", – каже він.

Римсько-католицький патріарх Єрусалиму П'єрбаттіста Піццабалла перебуває у Віфлеємі з традиційною різдвяною промовою, і перед тим, як увійти до церкви, він сказав, що "це дуже сумне Різдво".

"У нас війна, страшна війна. Наші думки в першу чергу спрямовані до Гази, до нашого народу в Газі – два мільйони людей страждають", - сказав він і додав, що припинення вогню недостатньо. "Ми повинні припинити ці бойові дії та перегорнути сторінку, тому що насильство може породжувати лише насильство", - зауважив католицький патріарх Єрусалиму.

Нагадаємо, в Австрії та Німеччині поліція арештувала кількох людей за підозрою в підготовці терактів у церквах у Кельні, Відні й Мадриді під час різдвяних богослужінь, за якими, ймовірно, стоїть ісламістське угруповання.

Читайте також: