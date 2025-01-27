Вигадав ідею для бізнесу: депутат в аеропортах крав валізи та продавав їхній вміст

Депутат вважає, що відео з камер спостереження в аеропорту Лісабона могли бути згенеровані штучним інтелектом.

У Португалії депутат від ультраправої партії Chega! Мігель Арруда почав красти валізи в аеропортах, та ймовірно, продаючи їхній вміст через інтернет-магазини.

Про це пише AFP.

Депутат Мігель Арруда був затриманий в аеропорту Лісабона за підозрою в крадіжці валіз. На камерах видно, як він забирає чужий багаж і ховає його у свою валізу.

Підозрюваний заявив, що його "публічно розпинають", а відеозаписи з камер спостереження, на його думку, могли бути згенеровані штучним інтелектом. Згодом депутат оголосив про вихід з партії та подав клопотання про зняття недоторканності. Прокуратура Португалії підтвердила, що "були вжиті заходи в межах розслідування".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Миколаївщині депутат вкрав зерно, імітувавши ракетний удар РФ.

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