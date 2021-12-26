Нагадував пеніс і псував життя: художнику з США вкоротили носа

Нагадував пеніс і псував життя: художнику з США вкоротили носа

Чоловік кілька років мучався з неприглядним на вигляд носом.

Художнику з Нью-Йорка з видовженим носом зробили пластичну операцію перед Різдвом.

Про це повідомляє Daily Mail.

Художник Конрадо Естрада, 57 років, страждав від ринофіми, через що його ніс був великим і бульбастим, і це заважало йому їсти і дихати, і псувало зовнішній вигляд.

Чоловік розповідав, що через довгий ніс змушений був ходити у масці, з нього сміялися діти, а під час приймання їжі він кусав собі губи.

Доля звела художника з пластичним хірургом Томасом Мода, у якого Конрадо працював. Лікар помітив проблему і запропонував Естраді підкорегувати йому носа безкоштовно, тому що той, за словами медика, виглядав "як пеніс".

"Я бачив цього джентльмена, представився і запропонував виправити його деформацію обличчя, на що він з радістю погодився", – написав Ромо у Facebook.

За кілька днів художник потрапив на операційний стіл.

Хоча причина ринофіми цього стану невідома, вона була класифікована як форма розацеа, запального захворювання шкіри. Ніс Естраді вкоротили і тепер чоловік заживе іншим життям.

Нагадаємо, що у Дніпрі 14-річна школярка вколола собі в губи олію та потрапила на операційний стіл.

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