Виглядає, як динозавр: у Домінікані в лісі знайшли гігантську невідому змію (відео)

Виглядає, як динозавр: у Домінікані в лісі знайшли гігантську невідому змію (відео)

Домініканську Республіку часто називають "островом природи", оскільки там живе багато диких тварин.

У Домініканській Республіці знайшли величезну змію. Її виявили під час розчищення тропічного лісу.

Про це повідомляє metro.co.uk

Гігантську змія підняли екскаватором працівники, які працювали у лісі. Здивовані люди довго не могли зрозуміти, що це та опублікували відео в соцмережах, де воно набуло популярності. На відео один із чоловіків пожартував, що це не змія, а динозавр. Інший зауважив, що через розміри змія заслуговує на світовий рекорд.

Наразі не відомо, що це була за змія та що з нею зробили люди.

Відзначимо, що Домініканську Республіку часто називають "островом природи", оскільки там живе багато диких тварин. Також у Домінікані є смертельно небезпечний удав, який може виростати до 15 кг.

Нагадаємо, у Коломиї Івано-Франківської області 6 серпня на територію житлового будинку заповзла змія. Її виловлювали рятувальники.

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