Вигоріло майже 800 га території: у Каліфорнії тривають лісові пожежі

Вигоріло майже 800 га території: у Каліфорнії тривають лісові пожежі

Рятувальники евакуюють кемпінги.

Сильна лісова пожежа почалася неподалік Санта-Барбари, що в американській Каліфорнії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 13 жовтня.

Вогонь вже випалив 800 гектарів землі. Почалася евакуація: рятувальники вивезли кілька кемпінгів та ферм.

Локалізувати пожежу заважає штормовий вітер. Через це від електрики відключили понад 20 тисяч користувачів – рятувальники побоюються, що обірвані дроти можуть спричинити нові займання.

Слід зауважити, що у штаті досі активні з десяток осередків лісових пожеж.

Новини світу: у Каліфорнії через лісову пожежу довелося евакуювати ферми

Як повідомлялося, у пожежі в Північній Каліфорнії, що представляла загрозу тисячам будинків, звинуватили 30-річну громадянку США Олександру Суверневу. Їй загрожує до дев'яти років в'язниці за підпал лісу. Вона гуляла в природному парку в Північній Каліфорнії. Жінка розповіла, що хотіла розвести вогонь в лісі, щоб прокип'ятити воду з калюжі від ведмежої сечі і випити.

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