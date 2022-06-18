"Виграли і заслужили це": Борис Джонсон виступив за проведення "Євробачення-2023" в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за проведення "Євробачення-2023" в Україні.

Він наголошує, що Україна як переможниця може і повинна приймати пісенний конкурс. Джонсон сказав це після того, як організатори повідомили про проведення переговорі щодо проведення "Євробачення-2023" у Великій Британії через війну.

Про це з посиланням на Джонсона пише The Guardian.

"Ми посіли друге місце. Звичайно, я б хотів, щоб це було в нашій країні, але факт в тому, що вони перемогли, вони заслуговують на це. Але факт у тому, що вони виграли і заслужили це. Я вважаю, що вони можуть провести конкурс, і вірю, що вони мають це зробити. Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього", - заявив Джонсон.

Він наголосив, що попереду цілий рік. "До початку Євробачення все буде гаразд. Я сподіваюся, що українці його отримають", - заявив британський прем'єр.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestrа переміг у конкурсі "Євробачення-2022" з піснею Stefania. Таким чином наступний конкурс мав би відбутися в Україні. Втім, в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на заяву. Він заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагає додаткових перемовин.

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