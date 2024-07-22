Вихід Байдена із президентських перегонів: політолог пояснив, чому це рішення є "болісним ударом по Путіну"

Політолог Вадим Денисенко вважає, що вихід очільника Білого дому Джо Байдена із перегонів у президентських виборах - це "один із болісних ударів по Путіну".

Таку думку політолог висловив на своїй сторінці у Мережі.

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"По-перше, це прецедент. Брєжнєв так не пішов, Черненко іАндропов також. Зрештою , досі в світі лідери такого рівня не йшли так, мені здається. Росіяни хочуть бачити наступника, бо реально найбільше (підкреслюю, найбільше), в політичному плані, бояться смерті Путіна і відсутності наступника. Байден ніби каже Путіну: "де наступник?". А Путін говорить їм: наступника не буде", - пояснив Денисенко.

По- друге, на його думку, російська пропаганда готувалася, що Байден вийде із президентських перегонів.

"І поки головний їхній посил дуже примітивний і озвучив його спікер Володін: "Байдена надо привлекать к ответственности за развязанный конфликт на Украине, разрушение экономики стран Европы и санкционную политику против РФ и других стран". Це головна лінія контратаки, чи точніше захисту, росіян. І вона тупа, бо розрахована виключно на частину росіян та невелику частину країн глобального півдня", - зазначив політолог.

Денисенко вважає, що "Байден переграв Путіна. І це розуміє велика частина оточення Путіна".

"Я ні в якому разі не хочу робити лінійних висновків в цьому аспекті. Просто маємо розуміти: ця історія буде мати продовження в той момент, коли Путін похитнеться. Біологічний годинник все одно спрацює. Символічні речі, а добровільний відхід Байдена - символічний, працюють інколи ефективніше за репресивні чи воєнні операції", - підсумував він.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп відреагував на вихід Джо Байдена з перегонів у президентських виборах.

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