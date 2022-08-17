Вихід держав Середньої Азії з-під російського впливу: що означають військові навчання США з країнами ОДКБ

Країни-учасники Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) Таджикистан, Киргизія та Казахстан проводять на території Таджикістану військові навчання "Регіональна співпраця-2022".

Про це повідомляє сайт посольства США в Таджикистані.

Також у спільних маневрах беруть участь військовослужбовці Узбекистану, Монголії та Пакистану.

Як пояснює Центр протидії дезінформації при РНБО України, проведення цих навчань свідчить, що:

США впевнено зміцнюють своє положення на «близькому зарубіжжі» рф, а проект ОДКБ вже напівмертвий.

Тандем США-Таджикистан стане плацдармом для дій США у регіоні проти росії. На підтвердження «міцного партнерства» США зобов'язалися виділити Таджикистану допомогу у розмірі понад $60 млн.

У перспективі рф може отримати на своїх кордонах "нові України".

Таким чином, історично близькі до рф країни демонструють курс на зменшення залежності від політики очільника Кремля Володимира Путіна.

Нагадаємо, американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Китай спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Адже успіх РФ означитиме, що відкрита агресія працює, а Захід не протидіє цьому. Тоді КНР отримає зелене світло робити з Тайванем все, що заманеться.

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