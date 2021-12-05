Вихід з НАТО і “відвоювання” Франції: кандидат у президенти спровокував сутички своєю промовою (відео)

Вихід з НАТО і “відвоювання” Франції: кандидат у президенти спровокував сутички своєю промовою (відео)

Політик із радикально правими поглядами Ерік Земмур привернув до себе увагу видовищним скандалом.

У неділю, 5 грудня, у передмісті Парижа під час промови кандидата у президенти Франції Ерік Земмур, який дотримується радикально правих поглядів, виникли сутички між його прихильниками та активістами, які протестували проти расизму.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, масова бійка почалася після того, як перед учасниками маніфестації з’явився активіст у футболці з написом “Ні расизму”.

Прихильники Земмура розцінили це як провокацію, а політик привернув до себе увагу видовищним скандалом.

Як повідомляє ТАСС, виступаючи перед 15 тисячами своїх прихильників у виставковому комплексі Вільпант у передмісті Парижа, Земмур заявив про бажання вивести країну з НАТО. "Я хочу, щоб Франція вийшла з-під єдиного військового командування НАТО", - сказав він.

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Політик також зазначив, що французи "не будуть васалами Європейського Союзу" і оголосив про “реконкісту” — “відвоювання” Франції.

Ерік Земмур у Франції відомий як письменник та журналіст, він походить із сім'ї алжирських євреїв, але його називають “фашистом, антисемітом, сексистом та ксенофобом”. Останні опитування свідчать, що він може пройти у другий тур президентських виборів у Франції.

Про свій намір балотуватися навесні 2022 року на пост президента Франції Ерік Земмур заявив 30 листопада цього року.

Нагадаємо, президент Макрон отримав ляпаса від чоловіка під час свого візиту до департаменту Дром на південному сході Франції.

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