Викид метану на “екологічному” трубопроводі “Газпрому” побачили з космосу: фото

Шкідливий вплив на довкілля від такого забруднення прирівняли до річних викидів близько 8000 автомобілів.

На початку жовтня супутники Європейського космічного агентства зафіксували великий викид метану в районі компресорної станції у Нижньогородській області (Росія).

Про це з посиланням на геоаналітичну компанію Kayrros SAS повідомили на Facebook-сторінці “Нафтогазу”, опублікувавши відповідне супутникове фото.

За оцінкою даних із супутників, швидкість витоку метану становила 164 тонни на годину. Експерти підрахували, що одна година такого витоку дорівнює річному обсягу викидів 8000 автомобілів.

У “Газпромі” цей викид пояснили тим, що під час ремонтних робіт довелося скинути частину газу, але не уточнили обсяги такого скидання.

“Результат ремонтних робіт російського газогону побачили аж із космосу. Страшно уявити наслідки подібних ремонтів під водою. Балтійським тюленям таки є про що хвилюватись”, - іронізують у офіційній сторінці “Нафтогазу” у соцмрережі, натякаючи на новий російський газогін "Північний потік-2".

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін обгрунтував доцільність використання “Північного потоку-2” для транспортування газу в Європу тим, що російський газопровід “екологічніший”, ніж газотранспортна система (ГТС) України.

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