Викинув квіти в смітник: у Німеччині співробітник консульства РФ напав на росіянку через меморіал в пам'ять Навального

Інцидент стався в місті Гамбург ще 1 березня - у день похорону Навального.

Росіянка, яка постійно проживає у німецькому місті Гамбург, принесла квіти до стихійного меморіалу в день похорону опозиціонера Олексія Навального, проте, коли вона хотіла покласти квіти біля стихійного меморіалу, співробітник російського консульства напав на неї.

Про це потерпіла розповіла телеграм-каналу No Future.

На публікацію звернули увагу великі опозиційні ЗМІ росіян.

Росіянка Наталія Фройденберг з Гамбурга в день похорону Навального Фото: No Future

Росіянка Наталія Фройденберг з Гамбурга в день похорону Навального прийшла покласти квіти навпроти будівлі колишнього консульства РФ, що офіційно закрилося на початку року, але персонал у ньому залишається. Після того як жінка прикріпила портрет Навального і запалила свічку, з території консульства вийшов чоловік у робочій формі і з великим сміттєвим пакетом.

У Німеччині співробітник консульства РФ напав на росіянку через меморіал в пам'ять Навального

"Він почав прибирати квіти і руйнувати меморіал. Я запитала, що він робить із квітами і сказала, що це в пам'ять про Навального - людину, яка боролася за країну і за свободу... Він піднімає руку з пакетом, за який я тримаюся, а потім різко опускає його вниз так, що я падаю і дуже кричу від болю. Він протягнув мене по асфальту. У мене травми від удару, забої коліна, садна ліктя, руки, кисті. І, очевидно, головою я вдарилася, тому що досить довго голова боліла", - розповіла жінка.

Після сутички співробітник консульства зник за воротами і викинув пакет із квітами в сміттєвий контейнер. Потерпіла звернулася в поліцію і зафіксувала травми.

Нагадаємо, розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що причиною раптової смерті російського опозиціонера Олексія Навального могло стати повторне отруєння.

ТСН.ua вже повідомляв, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого у колонії в Ямало-Ненецькому окрузі. ЗМІ РФ заявили, що у Навального обірвався тромб.

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