Виклик для України і потрясіння для НАТО – західні ЗМІ про вибори в Румунії

На думку ЗМІ, ймовірна перемога проросійського кандидата Джорджеску може призвести до ізоляції Румунії на Заході та послаблення її підтримки України.

Ризик того, що скептик НАТО, проросійський кандидат Келін Джорджеску стане президентом Румунії наступної неділі, хвилює Альянс.

Про це йдеться у статті Рolitico.

Видання нагадує, що Румунія – це країна з 19-мільйонним населенням, що є членом НАТО протягом двох десятиліть, і тут розташована авіабаза, яка може стати найбільшою в Європі.

Також читайте У Польщі хочуть прирівняти ОУН і УПА до фашизму: у Сейм внесли законопроєкт

"Румунія межує з Україною, дивиться через Чорне море на зайнятий Росією Крим, відправляє зброю та боєприпаси Києву та розміщує американську систему протиракетної оборони Aegis Ashore у Девеселу на півдні Румунії, де базуються румунські та американські війська", – зауважує Рolitico.

Але ці міжнародні зв'язки викликають жаль у Джорджеску, який засудив ракети в Девеселу як національну "ганьбу", виступив за припинення румунської допомоги Україні та закликав до "російської мудрості" при формуванні зовнішньої політики.

Чи може Румунія вийти з НАТО

В той же час Джорджеску запевняє, що не хоче виходити з Альянсу.

На думку журналістів, навіть якби Джорджеску був схильний вийти з НАТО, цього було б важко досягти, оскільки ультраправі не мають більшості в парламенті країни. Крім того, це може роздратувати румунів, 88% яких, згідно з недавнім опитуванням, підтримують членство в Альянсі.

Але згідно з політичною системою Румунії, побудованою за французьким зразком, президент є главою держави, головнокомандувачем збройних сил і відповідальним за зовнішню політику. Тому присутність при владі скептика НАТО може створити великі проблеми для Альянсу.

Таким чином, драматичні політичні зміни в Бухаресті можуть підірвати роль Румунії як одного з основних гравців військового альянсу у сфері регіональної безпеки, вважають у Рolitico.

Наслідки для України

Натомість видання Reuters нагадаує, що 62-річний Джорджеску вважає Путіна "справжнім лідером і патріотом". На думку аналітиків, ймовірна перемога Джорджеску переверне політику Румунії, підштовхнувши її ближче до поясу держав Центральної та Східної Європи з потужними ультраправими, дружніми до Росії політиками, включаючи Угорщину, Словаччину та Австрію.

Видання нагадує, що після нападу Росії на Україну у 2022 році Румунія допомогла експортувати мільйони тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца, навчила українських пілотів-винищувачів і подарувала Києву батарею ППО Patriot.

Джорджеску ще не уточнив, як він підійде до цих питань.

Reuters припускає, що ймовірна перемога Джорджеску може призвести до ізоляції Румунії на Заході та послаблення її підтримки України.

Раніше повідомлялося, як вибори у Румунії шокували Європу та до чого тут TikTok.

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів у Румунії перемогли ультраправий проросійський політик Джорджеску і ліберальний проєвропейський кандидат Ласконі. Другий тур президентських виборів у Румунії відбудеться 8 грудня.

Ще один українофоб на кордоні! Румунія зробила неочікувалий вибір

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.