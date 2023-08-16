Виклик світовим економікам: у МЗС пояснили, чому Україна має бути запрошеною на саміт G-20 в Індії

Наслідки виходу Росії із "зернової угоди" може відчути на собі весь світ.

Україна докладає максимум зусиль, щоб бути запрошеною на саміт G-20. Працюють над цим і наші партнери.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови МЗС Микола Точицький.

Україна має бути серед запрошених

Важливо розуміти, що тематика саміту буде стосуватися й економічних проблем. За словами Точицького, те, що здійснює Російська Федерація стосовно припинення "зернової угоди" – це є великим викликом для економік не лише для країн Африки та Азії, а й для світових економік.

"Отже, ми й партнери працюємо над тим, щоб бути серед запрошених. І з Індією, і з іншими партнерами, які є серед учасників цього саміту", – підсумував Точицький.

Нагадаємо, в Індії підтвердили, що не запросили Україну на саміт G-20, який відбудеться у вересні 2023 року. Там наголосили, що "метою зібрання є економічне зростання, а не врегулювання конфліктів".

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