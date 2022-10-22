Викликали "на килим": Трампу видали повістку для надання свідчень про штурм Капітолію

Спецкомітет Палати представників США, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, видав на порядок денний, у якому викликав колишнього президента США Дональда Трампа для надання свідчень.

Про це повідомляє CNN

«Ми розуміємо, що факт відправлення повістки колишньому президенту є значною та історичною дією», — йдеться в тексті листа голови комітету Бенні Томпсона та його заступника Ліз Чейні.

Трамп повинен до 4 листопада передати всі необхідні документи, а свідчення під присягою експрезидент має дати "починаючи з 14 листопада або приблизно в цей час".

Згідно з даними американських ЗМІ, комітет, зокрема, вимагає від Трампа надати всі дані про його контакти в період з 3 листопада 2020 року по 20 січня 2021 року.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників президента Дональда Трампа, який діє на той момент, зібралися біля Капітолію, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес припинив засідання.

Понад 550 учасників заворушень було заарештовано після нападу, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, у тому числі поліцейський.

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