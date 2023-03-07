"Викликало неадекватну реакцію в Лукашенка" - Данілов про пошкодження літака у Білорусі

Данілов сказав, що Україна готова до будь-якого розвитку ситуації.

Російський розвідувальний літак А-50, який на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі підірвали партизани, наразі в несправному стані. Його навряд чи його зможуть відремонтувати, оскільки Росія перебуває під санкціями за агресію проти України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов наголосив, що літак в несправному стані і те, що росіяни стверджують, що "швидко відремонтують", навряд чи відповідає дійсності через санкції проти Росії.

"Але з урахуванням того, що Росія під санкціями, ми не думаємо, що в них це вийде. Це викликало таку неадекватну реакцію в Лукашенка. Його поведінка починає дивувати. Як будуть розгортатися події, будемо дивитися. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації", - додав секретар РНБО.

Данілов нагадав, що відповідальність за пошкодження літака, яким окупанти атакували Україну, взяли на себе білоруські партизани.

"У "Мачулищах" сталася "річ" з літаком РФ, який наводив на наші міста ракети. Завдяки цьому літаку вони атакували цивільне населення. За нашою інформацією, білоруські партизани доволі сильно пошкодили цей літак", - додав він.

Нагадаємо, російський розвідувальний літак А-50 було пошкоджено 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі".

Відповідальність за напад взяли на себе “білоруські партизани”. Силовики Лукашенка, начебто, знайшли поряд з місцем інциденту сумку з пультами керування дронами.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната - це хороша новина для України. Цей літак координував ракетні удари по території України. А військовий аналітик Олексій Гетьман пояснив, що пошкодження літака А-50 ускладнить окупантам планування ракетних ударів по Україні.

7 березня диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що атаку на "Мачулищі" з пошкодженням А-50, мовляв, спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши у 2014 році російського айтішника. Як стверджує диктатор Білорусі, "терорист українських спецслужб" народився у Кривому Розі Дніпропетровської області й деякий час проживав у Криму, а ще, зі слів Лукашенка, той має рідню в Австрії.

Крім того, Лукашенко в істериці обізвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою" та кинув йому виклик.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк відповідаючи Лукашенку, порадив йому "визначитися з дефініціями" і нагадав, що відповідальність за інцидент взяли на себе білоруські партизани.

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