ChatGPT, який викликав ажіотаж у світі технологій, тепер доступний в Україні

ChatGPT знаходиться на стадії тестування, тому його розробники попереджають, що бот працює з обмеженнями та помилками.

Штучний інтелект ChatGPT тепер доступний в Україні. Нашу державу вилучили зі списку країн, у яких заблокований чат-бот.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Він розповів, що ChatGPT володіє українською мовою. Відомо, що програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях, щоб її не використовували її для антиукраїнської пропаганди.

"Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян",- додав міністр.

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Сьогодні, 18 лютого, обмеження щодо використання ChatGPT в Україні ще застосовується.

ChatGPT: що відомо про штучний інтелект

ChatGPT створений для генерування людиноподібних відповідей на широкий спектр даних, що вводяться за допомогою алгоритмів.

Сервіс здатний розуміти людську мову, вибудовувати зі співрозмовником діалог, відповідати на складні питання, сперечатися та відхиляти недоречні питання.

30 листопада 2022 року каліфорнійська лабораторія штучного інтелекту OpenAI, в числі засновників та інвесторів якої був Ілон Маск, запустила чатбот ChatGPT, заснований на нейромережевій мовній моделі GPT-3.5. Це штучний інтелект (ШІ) здатний генерувати нову інформацію.

Чат-бот може відповідати на питання щодо широкого кола тем, вирішити завдання кодування. Можна попросити ШІ написати есеї, вірші або сценарії, Він може перекласти або узагальнити текст.

Додамо, що у США нова модель штучного інтелекту пройшла іспит на отримання медичної ліцензії

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