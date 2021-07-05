Викликає важче захворювання: головний інфекціоніст США підкреслив особливості "Дельти"

"Індійський" штам більш заразний.

"Індійський" штам коронавірусу викликає важче захворювання, ніж інші різновиди.

Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, — повідомляє NBC.

За його словами, цей тип вірусу можна назвати більш смертоносним. Він призводить до важчого захворювання, госпіталізації та в деяких випадках до смерті.

Про це він заявив, ґрунтуючись на даних, які проаналізували американські вчені.

Фахівець також зазначив, що "індійський" штам "очевидно, більш заразний".

"Вірус легше передається від людини до людини", — резюмував він.

Тим часом у Львові через небезпеку від коронавірусу "Дельта" будуть посилено стежити за дотриманням карантину в закладах громадського харчування та облаштовують додаткові ліжка з киснем.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я відповіли, захищають чи наявні в Україні вакцини від небезпечного штаму "Дельта".

Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта" : повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Як повідомлялося, спалахи підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону.

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