"Виконували свій обов’язок": у Лондоні королівська гвардія пройшлася просто по дитині (відео)

Військові стверджують, що після події солдат повернувся і перевірив стан дитини.

У Лондоні Королівська гвардія під час чергування ледь не затоптала хлопчика.

Про це повідомляє The Sun.

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Відповідне відео інциденту оприлюднено на TikTok. На кадрах видно, як двоє королівських гвардійців марширують людною вулицею Лондона. Раптом їх на шляху з’являється хлопчик. Попри це солдати не зупинилися і один з них пройшовся просто по дитині, яка впала гвардійцеві під ноги. Перед тим солдат крикнув хлопчикові відійти, проте дитина не встигла зреагувати.

Як пише The Sun, військові стверджують, що після події солдат перевірив стан дитини та переконався, чи все в порядку з хлопчиком.

"Нам стало відомо про інцидент в лондонському Тауері, який трапився під час звичайного патрулювання. Чергові гвардійці попередили населення про наближення патруля, але, на жаль, дитина несподівано вибігла попереду солдата. Солдат спробував переступити через дитину і продовжив виконання свого обов'язку", — пояснив представник британської армії.

Нагадаємо, у Великій Британії затримали 19-річного хлопця, який на Різдво прокрадався до Віндзорську замку, щоб вбити королеву Єлизавету ІІ.

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