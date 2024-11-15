Використали як тротуарну плитку: найдавнішу кам'яну табличку з 10 заповідями продадуть за $2 млн

Тротуарна плитка, яка згодом виявилася найстарішою кам'яною табличкою з 10 заповідями, тепер доступна на аукціоні – її можна придбати всього за 2 мільйони доларів.

Про це пише LADbible.

Бруківка, яку використовували перед будинком в Ізраїлі, виявилася 1500-річною табличкою з написом біблійних заповідей. Мабуть, найдивнішою частиною цієї історії є той факт, що табличка була знайдена біля залізничної колії 1913 року, проте її значення тоді не було усвідомлене. Натомість плита заввишки 60 см і вагою 52 кг була перероблена і використана як бруківка біля чийогось будинку.

Покладена лицьовою стороною догори і піддана впливу стихії, плитою ходила незліченна кількість людей протягом 30 років, поки хтось не помітив значення стародавнього напису.

Плита написана давно занедбаною мовою палео-єврейською – це пояснює, чому люди не знали, що ходять шматочком історії. Однак постійний знос означає, що в деяких місцях напис вже не зовсім зрозумілий.

Табличка з 10 заповідями / Фото: YouTube/Sotheby's

Відтоді табличка була оголошена "найдавнішим відомим різьбленим зображенням" біблійних десяти заповідей – частини Святого Письма, що використовується як у християнстві, так і в іудаїзмі – і датована пізньою римсько-візантійською епохою.

Однак історики помітили, що цей текст має одну суттєву відмінність від заповідей, про які більшість з нас знає, що дає нам уявлення про те, кому міг належати цей текст.

Зазвичай третій рядок у 10 заповідях звучить так: "Не вимовляй імені Господнього марно". Натомість, ця табличка закликає читача молитися на горі Герізім, яка є місцем релігійного значення для самарян. Самаряни – це не просто персонажі біблійної історії, а етнорелігійна група, яка відокремилася від основної течії іудаїзму близько 3 000 років тому.

Табличка з 10 заповідями / Фото: YouTube/Sotheby's

18 грудня табличку виставлять на аукціон Sotheby's за ціною близько 2 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно 77-річний шматок весільного торта королеви Єлизавети II продали на аукціоні. Разом із ним продали лист від нареченої.

Читайте також: