Використання армією РФ снарядів Кім Чен Ина: розвідка зробила заяву

Частину снарядів окупанти вже використали у війні.

Північна Корея надала агресорці Росії значну кількість снарядів.Частину окупаційні війська вже використали на війні в Україні.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в коментарі "Укрінформу".

"Ми можемо підтвердити, якщо йдеться про артилерійські снаряди, то така співпраця між двома режимами фіксується. Північна Корея вже поставила значну частину артснарядів для Російської Федерації", - сказав Юсов.

Частину снарядів окупанти вже використали у війні проти України. Частину - надалі застосовують проти Сил оборони. Юсов наголошує, що виокремити конкретні ділянки фронту, на яких загарбники найбільше застосовують північнокорейські снаряди, неможливо.

"Насправді, це важко відстежити, тому що їх не розподіляють окремо по напрямках, а розподіляється в цілому запас боєкомплекту змішаний, тобто як російського виробництва, так і іноземного виробництва", - наголосив Юсов.

Допомога РФ від Кім Чен Ина

На початку січня речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки заявив, що Росія використала для масованого повітряного удару ракети з Північної Кореї.

У ГУР висловилися щодо постачання Росії балістичних ракет з Північної Кореї. Втім, розвідка наголосила, що їм відомо про постачання зброї, але інформація про передавання саме балістичних ракет уточнюється.

Своєю чергою, очільник українського ГУР Кирило Буданов зауважив, що Північна Корея найбільше допомагає Росії вести війну в Україні. Без її військової допомоги ситуація для окупантів "була б катастрофічною".

Тим часом Пхеньян виступив із заявою щодо постачання Росії своїх ракет. Так, Північна Корея заперечує усі заяви про передавання агресорці Росії балістичних ракет для атак по Україні. Пхеньян вважає "необґрунтованою" такою інформацію.

Читайте також: