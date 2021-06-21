"Використовують, як трофей": Тихановська пояснила, чому не варто обговорювати заяв Протасевича

Роман Протасевич усі свої заяви робить під тиском, наголосила Тихановська.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича, як трофей.

Про це в інтерв'ю TUT.BY сказала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Тихановська наголосила, що поки Роман Протасевич в полоні, його заяви не можна якось розцінювати.

"Вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку поміняв. Роман каже якісь такі речі, що у нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми всі знаємо, що там відбувається насправді. Ми не повинні навіть обговорювати те, що він говорить", - наголосила Тихановська.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі через інформацію про бомбу посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст, засновник Telegram-каналу NEXTA і блогер Роман Протасевич. Медійника затримали, йому загрожує смертна кара.

Також саміт ЄС ухвалив рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз.

Тихановська закликала визнати білоруських силовиків терористами у Європі

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