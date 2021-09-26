"Талібан" почав вивішувати на площах тіла страчених людей: відео 18+

У Мережі оприлюднили кадри, на яких тіло з написом "Викрадачів каратимуть ось так" підвішують на гак підйомного крана.
Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, застрелили чотирьох ймовірних викрадачів і повісили їхні тіла на площах міста Герат.
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що чоловіки нібито викрали бізнесмена і його сина, яких згодом відпустили. Коли таліби дізналися про інцидент, то влаштували перестрілку і вбили зловмисників.
Місцеві жителі розповіли виданню, що одне з тіл підвісили на підйомному крані в центрі Герата, а інші вивезли на інші площі міста.
Заступник губернатора Герата Маулваі Шаїр заявив, що рішення про "демонстрацію" тіл ухвалили для запобігання подальшим викраденням.
Тим часом у Мережі оприлюднили кадри, на яких тіло з написом "Викрадачів каратимуть ось так" підвішують на гак підйомного крана.
#تازه— Aamaj News (@AamajN) September 25, 2021
طالبان چهار تن را به اتهام آدمربایی به دار زدند
منابع از ولایت غربی هرات به آماج میگویند که لحظات پیش چهارتن در چهار گوشه شهر از سوی طالبان به اتهام آدمربایی به دار آویزان شدند. طالبان تاکنون در مورد هویت این افراد و چگونگی محاکمه آنها چیزی نگفتهاند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/ZUpHcxZCRg
Нещодавно один із засновників "Талібану" мулла Норуддін Турабі заявив в інтерв'ю АР, що Талібан" готується відновити страти та ампутації кінцівок.
"Відрубування рук дуже необхідне для забезпечення безпеки", - висловився Турабі, вказавши, що це має стримувальний ефект. Він додав, що "влада" вивчає питання про те, чи застосовувати покарання публічно, і "розробить політику".
Під час попереднього правління "Талібану", засуджених вбивць зазвичай страчували одним пострілом в голову, випущеним членом родини жертви. Стрільцю також пропонувалося взяти "криваві гроші" і дозволити злочинцю залишитися в живих.
Засудженим за крадіжку раніше ампутовували руки і ноги, залежно від ступеня тяжкості злочину.