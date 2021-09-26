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"Талібан" почав вивішувати на площах тіла страчених людей: відео 18+

"Талібан" почав вивішувати на площах тіла страчених людей: відео 18+

Associated Press

У Мережі оприлюднили кадри, на яких тіло з написом "Викрадачів каратимуть ось так" підвішують на гак підйомного крана.

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, застрелили чотирьох ймовірних викрадачів і повісили їхні тіла на площах міста Герат.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що чоловіки нібито викрали бізнесмена і його сина, яких згодом відпустили. Коли таліби дізналися про інцидент, то влаштували перестрілку і вбили зловмисників.

Місцеві жителі розповіли виданню, що одне з тіл підвісили на підйомному крані в центрі Герата, а інші вивезли на інші площі міста.

Заступник губернатора Герата Маулваі Шаїр заявив, що рішення про "демонстрацію" тіл ухвалили для запобігання подальшим викраденням.

Тим часом у Мережі оприлюднили кадри, на яких тіло з написом "Викрадачів каратимуть ось так" підвішують на гак підйомного крана.

Нещодавно один із засновників "Талібану" мулла Норуддін Турабі заявив в інтерв'ю АР, що Талібан" готується відновити страти та ампутації кінцівок.

"Відрубування рук дуже необхідне для забезпечення безпеки", - висловився Турабі, вказавши, що це має стримувальний ефект. Він додав, що "влада" вивчає питання про те, чи застосовувати покарання публічно, і "розробить політику".

Під час попереднього правління "Талібану", засуджених вбивць зазвичай страчували одним пострілом в голову, випущеним членом родини жертви. Стрільцю також пропонувалося взяти "криваві гроші" і дозволити злочинцю залишитися в живих.

Засудженим за крадіжку раніше ампутовували руки і ноги, залежно від ступеня тяжкості злочину.

Новини світу: в Афганістані відновлять страти та відрізання рук за крадіжки

Новини світу: в Афганістані відновлять страти та відрізання рук за крадіжки
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