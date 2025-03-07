Викрадена немовлям дівчинка знайдена живою через 26 років – фото

Жінка, яку викрали 26 років тому, коли вона була немовлям, дивовижним чином опинилася в безпеці.

Про це пише Mirror.

Андреа Мішель Реєс була викрадена з дому, коли їй було лише 23 місяці у жовтні 1999 року. Стверджувалося, що Андреа забрала її мама Роза Теноріо, яка не мала над нею основної опіки, і на Розу був виданий ордер на арешт за втручання в опікунство.

Попри видавання ще одного ордеру на арешт 2009 року, згідно з Національною системою розшуку зниклих безвісти та невстановлених осіб, їх так і не було знайдено. Відчайдушні пошуки розбитої горем родини Андреа, не дали жодних результатів – ні її, ні Рози не було знайдено.

Андреа і Роза / Фото: DNA Solves

Однак після того, як поліція Нью-Гейвена, штат Коннектикут, США, знову відкрила "холодну справу", Андреа вдалося знайти завдяки соціальним мережам, ордерам на обшук і повторним інтерв'ю, проведеним раніше.

Потім вона зв'язалася з чоловіком, якого вважала своїм батьком, і погодилася надати зразок ДНК, що "підтвердило зв'язок між батьком і дочкою", згідно з DNASolves.com.

Сайт підтвердив, що "жінка, яка звернулася до нього, насправді є майже дворічною дівчинкою, викраденою в жовтні 1999 року".

І тепер, у віці 27 років, Андреа, як вважають, возз'єдналася зі своїм батьком.

Цей випадок став сьомим, коли в штаті Коннектикут було публічно ідентифіковано за допомогою технології, розробленої компанією Othram, яка займається судово-генетичною генеалогією.

Othram і Національна система розшуку зниклих безвісти і невпізнаних осіб визначили місцеперебування Андреа і Рози в Пуебло, недалеко від Мехіко. Попри декілька поїздок батька Андреа до Мексики в пошуках доньки, він повертався з порожніми руками. Інші члени сім'ї також відвідували цей район, але безрезультатно.

Однак з роками ФБР допомогло розслідуванню, створивши декілька фотографій Андреа у віковому розрізі. Це дало вкрай необхідний поштовх холодній справі, коли її нещодавно знову відкрили.

Хоча Андреа вже знайдена, її стосунки з матір'ю залишаються загадкою.

Нагадаємо, не так давно у Великій Британії жінку знайшли через 52 роки. Що відомо про одну з найтриваліших справ про зникнення.

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