Викрадений криптомільйонер зміг звільнитися з полону завдяки винахідливості: що він придумав

В Іспанії 34-річний чоловік, торговець криптовалютою, був взятий в заручники, злочинці вимагали викуп у розмірі 30 000 євро, але йому вдалось звільнитись завдяки винахідливости.

Про це пише видання Daily Mail.

Повідомляється, що все почалося після випадкової зустрічі в Марбельї, де постраждалий погодився прийти на запрошення до квартири в сусідньому курортному містечку Естепона. Там його затримали, зв’язали та погрожували вбивством, поки він не відкриє доступ до криптогаманців своїх клієнтів.

Однак жертва змогла обдурити викрадачів, подзвонивши другу в Лондон і пояснивши, що він в полоні. Той негайно попередив матір потерпілого, і вона звернулася в поліцію. Зазначивши тільки, що місце злочину знаходиться в Естепоні, поліцейські розпочали пошуки.

Зловмисники не змогли передбачити втечу жертви, коли один з них відволікся на мобільний телефон. Під час події один з викрадачів, намагаючись втекти, стрибнув з балкона та отримав травму.

Під час затримання у квартирі було знайдено понад 8 000 євро, дві вогнепальні зброї, три ножі, 25 г кокаїну та інші докази. Три британці були арештовані та й наразі знаходяться під вартою. Поліція підозрює, що вони планували злочин, дізнавшись про добробут жертви та доступ до великих сум криптовалюти.

Нагадаємо, на Хмельниччині слідчий вимагав криптовалюту за нерозголошення інтимних фото подружжя.

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