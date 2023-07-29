Викрадення дітей з України: посол Британії назвала головну мету злочину Кремля

Україні потрібно не тільки повернути дітей у їхні сім’ї, але й надати їм психологічну допомогу після промивання мізків росіянами.

Викрадення дітей з окупованої території України та їх вивезення до Росії є частиною російського вторгнення. Головна його мета - винищити під корінь наступне покоління захисників України.

Таку думку в інтерв’ю АрміяInform висловила амбасадорка Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Британська пані посол зауважила, що їй боляче говорити на цю тему, адже в кожному випадку йдеться про дітей конкретних людей, яких забирають з родин або силоміць, або під виглядом, ніби вони їдуть у літні табори чи кудись на оздоровлення.

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“Оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання вилучення дітей не є новим. Викрадення, окрім всього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються [з Росії] з думкою, що воювати росіянам проти України — це правильно”, - наголосила Мелінда Сіммонс.

За її словами, перед Україною постало два питання: перше - необхідність повернути дітей у їхні сім’ї, а друге — це психологічна допомога після промивання мізків росіянами.

“Цілком зрозуміло, що росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, яке не потребує стільки дискусій. Припиніть красти дітей України! Дозвольте цим дітям повернутися. Дозвольте батькам повернути своїх дітей. І дозвольте Україні зростати”, - резюмувала вона.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники вивезли ще 100 дітей з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області до санаторію у російському Саранську.

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