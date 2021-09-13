"Викрадення" єдиного вцілілого в аварії фунікулера хлопчика розслідують в Італії

Хлопчика, який вижив у найстрашнішій за 20 років аварії канатної дороги в Італії, вивезли до Ізраїлю.

Шестирічний Ейтан Біран, який єдиний вижив після падіння фунікулера на канатній дорозі Стреза-Моттароне, опинився в центрі боротьби за опіку між родичами з Італії та Ізраїлю.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що дідусь Ейтана по материнській лінії Шмулик Пелег, якого звинувачують у передбачуваному викраденні, в суботу, 11 вересня, вивіз дитину до Тель-Авіва. Досі хлопчик проживав у Павії зі своєю тіткою по батьківській лінії Айей Біран-Нірко, яка отримала опіку через суд.

Відомо, що чоловік забрав хлопчика на прогулянку в суботу вранці, однак не привіз його додому до 18:30, як було узгоджено. Після оголошення тривоги італійська поліція виявила, що Ейтан вилетів з Італії на приватному літаку з дідусем, який мав ізраїльський паспорт дитини.

Тітка Ейтана по материнській лінії з Ізраїлю Галі Пелег минулого місяця почала процес усиновлення, її адвокат стверджував, що дитину "тримають у заручниках".

В неділю жінка заявила ізраїльському радіо 103FM: "Ми не викрадали Ейтана, і ми не будемо використовувати це слово. Ми повернули Ейтана додому. Нам довелося це зробити після того, як ми не отримали жодної інформації про його здоров'я або психічний стан. Якби суддя не призначив зустрічі (з дитиною. - Ред.), ми б її не бачили".

Водночас юрист Армандо Сімбарі, який представляє італійську родичку Ейтана Біран-Нирко, зауважив, що "ця новина засмучує всіх і викликає серйозне занепокоєння. "Його забрали з сім'ї, в якій він виріс, і у лікарів, які все ще лікували його травму", - наголосив адвокат.

Батьки, брат, прадід і прабабуся Ейтана загинули в аварії на канатній дорозі Стреза-Моттароне разом з іще дев'ятьма людьми, які перебували в кабіні. Фунікулер впав з висоти приблизно півтора кілометра, це сталося в декількох метрах від фінішу, біля останнього пілона.

Слідчі все ще працюють над встановленням причини аварії. Нещодавно з місця аварії дістали "чорний ящик"кабіни. На вивчення даних, які можуть вказати на аномалії в системі канатної дороги, знадобляться три місяці.

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Чотирнадцять людей з компаній, які побудували, обслуговували і керували системою канатної дороги, перебувають під слідством.

Прокуратура стверджує, що аварійні гальма, які повинні були запобігти падінню кабіни внаслідок обриву свинцевого кабелю, були відключені, щоб уникнути перебоїв в роботі.

Це найстрашніша аварія канатної дороги в Італії за 20 років. У лютому 1998 року двадцять людей загинули, коли американський військовий літак, що летів надто низько, перерізав кабель кабіни біля гірськолижного курорту в Доломітових Альпах в Кавалезе.

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