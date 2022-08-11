Викрав авто і сховався у плюшевому ведмеді: поліція Британії затримала чоловіка (фото)

У Великій Британії поліція затримали чоловіка, який ховався всередині гігантського плюшевого ведмедика. Затриманого розшукували за викрадення автомобіля та несплату на заправній станції.

За даними поліції Великого Манчестера, чоловіка відправили до в’язниці.

Про це пише The New York Post.

18-річний Джошуа Додсон запхався всередину гігантського 5-футового плюшевого ведмедика в будинку своєї дівчини, коли намагався втекти від поліції.

"Коли ми пішли його арештувати, наші офіцери помітили великого ведмедя, що перебував за адресою і "дихав", а потім знайшли Додсона, схованого всередині!" – повідомила поліція Великого Манчестера у Мережі.

Невдалий злочинний план чоловіка розкрився у травні. Тоді поліція полювала на Додсона після того, як він викрав позашляховик Mitsubishi.

Чоловіка спіймали, коли поліція ввірвалася до будинку його дівчини і помітила плюшевого ведмедика в кутку будинку, який "дихав".

Our neighbourhood task force and divisional tasking team in #Rochdale could bearely believe what they stumbled across last month in search for a wanted man...



We certainly had a more than bearable time bringing to justice one of the town's thieves last week!⬇️ https://t.co/yl7SXaeomX — Greater Manchester Police (@gmpolice) August 10, 2022

Нагадаємо, у Вінницькій області чоловік придбав фальшиву довідку про батьківство трьох дітей, щоб виїхати за кордон.

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