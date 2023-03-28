Викрав хімічні засоби та кинувся з викруткою на охоронця: у Польщі спіймали українця на його 21 пограбуванні

Частіше за все чоловік викрадав алкоголь.

У Польщі, в Ченстохові, правоохоронці затримали 33-річного громадянина України, який вчинив пограбування в одному з міських магазинів.

Про це повідомляє видання Inpoland.

Чоловік викрав товар із магазину, а коли йому намагався завадити охоронець, накинувся на нього з викруткою в руках.

Відомо, що агресивний українець викрав хімічні засоби на суму майже 140 злотих.

"Він витягнув зі своєї куртки викрутку і спрямував її на охоронця, намагаючись вдарити його в живіт. За його словами, на щастя, обійшлося без трагедії, – повідомили у Головному управлінні міської поліції в Ченстохові.

Наразі справу українця передали співробітникам поліції, а викрадене повернули на полицю магазину.

Правоохоронці з’ясували, що від початку 2023 року він скоїв у місті 21 крадіжку. Частіше за все він викрадав алкоголь. Наразі зловмисника арештували на 3 місяці. Його подальшу долю вирішить суд.

Напередодні в Україні, на Київщині молодики побили та пограбували 16-річного хлопця.

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