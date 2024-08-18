Викрав рейсовий автобус і поїхав маршрутом: підліток вдав з себе водія і цікаво пояснив навіщо

До поліції звернулися водії автобусної станції, які помітили крадіжку.

У Німеччині, в місті Бремен, 15-річний хлопець із розладом аутистичного спектру (РАС) викрав автобус і поїхав маршрутом, підбираючи пасажирів.

Про це йдеться у mobiliteit.nl.

Підліток кермував автобусом, підбирав містян на зупинках, і ніхто не здогадувався, що за кермом перебуває не водій із відповідним посвідченням.

Згодом свідки та пасажири розповіли поліції, що автобус йшов маршрутом без інцидентів. Під час рейсу пасажири не постраждали, але автобус отримав деякі пошкодження.

Після звернення до поліції водіїв авто парку 15-річного водія затримали та передали батькові.

За словами слідчих, хлопець під час спілкування не приховував, що хотів "зрозуміти, що відчувають водії за кермом таких транспортних засобів".

Чи покарають батьків хлопця, в поліції не повідомили.

Додамо, що про про розлади аутистичного спектру (аутизм) почали говорити лише на початку ХХ століття. Через специфічність симптомів, різноманітні "дивацтва", які супроводжують аутизм списували на особливості характеру.

Тим часом в Україні 12-річний мотоцикліст спровокував аварію. Школяр травмувався.

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