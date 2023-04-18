ВІЛ-інфікований росіянин воював в Україні та помер через три місяці після госпіталізації

Російський солдат із ВІЛ та гепатитом протягом осені воював в Україні. Він помер через три місяці після госпіталізації.

Про це йдеться в матеріалі видання "Полігон".

У джерелі надано інформацію про росіян з ВІЛ, які воюють в Україні. Військкомати не здійснюють належної перевірки добровольців.

Напередодні редакція отримала документи із медичної служби Західного військового округу (ЗВО). У них серед інших був описаний випадок 46-річного добровольця Орлова Геннадія Олексійовича, який хворів на туберкульоз, хронічний гепатит С та ВІЛ і помер у військовому шпиталі в Подільську.

Журналісти провели розслідування. Вони зв'язалися зі знайомими та лікарями добровольця.

Під час вивчення документів та діагнозів з'ясувалося, що чоловік швидше за все не знав про свій діагноз.

"У нинішній ситуації військкомати заради виконання плану не перевіряють добровольців на медкомісії, хоча згідно із законом із ВІЛ до армії не повинні брати. Проте роблять виняток для засуджених, завербованих у ПВК "Вагнер", частину яких хворіють і на ВІЛ та гепатит С", — каже директор правозахисної організації Сергій Кривенко.

Хворий на ВІЛ на передовій — небезпека в першу для його військових товаришів .

"Якщо він не на терапії, в умовах окопа (рани, подряпини, вибиті зуби) він небезпечний для тих, хто контактує з ним. Боюся, що там не завжди все роблять перев'язки у двох парах рукавичок", — розповідають фахівці.

На думку лікарів, такі люди більш схильні до захворювань, на кшталт специфічної пневмонії, а в окопі хвороби прогресують.

Нагадаємо, МВС України запустило проєкт з онлайн-інформування про втрати ворога "Потерь.НЕТ". Серед загиблих – Путін, Медведєв і Лавров.

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