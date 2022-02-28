Вілли, яхти та лімузини: у Франції інвентаризують майно російських багатіїв для накладення арешту

Вілли, яхти та лімузини: у Франції інвентаризують майно російських багатіїв для накладення арешту

Таке рішення було ухвалено після зустрічі президента Макрона з французькими урядовцями.

Казначейство Франції ретельно перевіряє всі фінансові активи включно з нерухомістю, яхтами та розкішними автомобілями, що належать росіянам, які зазначені у списках європейських санкцій, пов’язаних з війною в Україні.

Про це заявив у понеділок, 28 лютого, міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, передає Reuters.

Також читайте Втопив яхту російського олігарха за 7 мільйонів євро: українець помстився за обстріл житлового будинка у Києві

“Ми маємо законні повноваження для арешту всіх цих активів”, — сказав французький міністр журналістам після зустрічі з президентом Еммануелем Макроном.

Раніше Євросоюз запровадив низку заходів проти Росії через війну проти України, серед яких закриття повітряного простору для російських літаків, виключення деяких російських банків із глобальної фінансової мережі SWIFT та обмеження можливості Москви використовувати свої іноземні резерви на 630 мільярдів доларів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, під час якої попросив президента РФ припинити обстріл цивільного населення і забезпечити безпеку кордонів України. У відповідь Путін цинічно заявив, що російські збройні сили нібито не загрожують мирним жителям та не завдають ударів по цивільних об'єктах.

Читайте також: