Виловив із річки три сотні велосипедів: у Парижі 11-річний хлопчик рятує Сену від металевого сміття

Серед найцікавіших його знахідок - зброя та ювелірна прикраса.
11-річний парижанин рятує Сену від металевого сміття.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.
Рафаель став екоактивістом, коли побачив в Інтернеті ролики про те, як люди чистять водойми від металу. На Різдво хлопчик попросив у подарунок магніт. І почав з ним досліджувати Сену. Рафаель виловив із річки три сотні велосипедів, дві сотні самокатів і сотню візочків, що використовують у супермаркетах. Серед найцікавіших його знахідок - зброя та ювелірна прикраса.
За свою діяльність хлопчик отримав від паризької мерії медаль. І незабаром влаштує виставку знахідок на березі Сени - аби привернути увагу городян до проблем захисту довкілля.