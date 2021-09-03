Виловив із річки три сотні велосипедів: у Парижі 11-річний хлопчик рятує Сену від металевого сміття

Виловив із річки три сотні велосипедів: у Парижі 11-річний хлопчик рятує Сену від металевого сміття

Серед найцікавіших його знахідок - зброя та ювелірна прикраса.

11-річний парижанин рятує Сену від металевого сміття.

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Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.

Рафаель став екоактивістом, коли побачив в Інтернеті ролики про те, як люди чистять водойми від металу. На Різдво хлопчик попросив у подарунок магніт. І почав з ним досліджувати Сену. Рафаель виловив із річки три сотні велосипедів, дві сотні самокатів і сотню візочків, що використовують у супермаркетах. Серед найцікавіших його знахідок - зброя та ювелірна прикраса.

За свою діяльність хлопчик отримав від паризької мерії медаль. І незабаром влаштує виставку знахідок на березі Сени - аби привернути увагу городян до проблем захисту довкілля.

Новини світу: 11-річний парижанин Рафаель рятує Сену від металевого сміття

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