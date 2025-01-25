Вимагав продати Гренландію: FT дізнався про жорстку розмову Трампа з прем'єркою Данії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже після інавгурації телефонував до прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен та вимагав у неї продати Гренландію.

Про деталі розмови пише РБК-Україна з посиланням на FT.

Минулого тижня президент США провів 45-хвилинну бесіду з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен. Білий дім не зробив жодних офіційних заяв щодо цієї розмови, однак Фредеріксен зазначила, що чітко вказала на те, що Гренландія, як автономна частина Данії, не підлягає продажу, хоча і відзначила "великий інтерес" США до цього острова.

П’ять нинішніх і колишніх високопоставлених європейських чиновників, проінформованих про розмову, сказали, що" розмова минула дуже погано".

Вони зазначили, що Трамп був агресивним і конфронтаційним після коментарів прем’єрки Данії, яка заявила, що острів не продається, попри її пропозицію щодо розширення співпраці у сфері військових баз і видобутку корисних копалин.

Видання зазначає, що деталі цієї розмови, ймовірно, посилять занепокоєння європейців щодо того, що повернення Трампа до влади може ще більше напружити трансатлантичні зв’язки, оскільки президент США може чинити тиск на союзників, аби вони відмовилися від територіальних претензій.

"Це була дуже жорстка розмова. Він пригрозив конкретними заходами проти Данії, такими як цільові тарифи", — додав один із колишніх данських чиновників.

Що передувало:

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що "володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю". Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію заради національної безпеки США. Він казав про зацікавленість у купівлі острова ще під час свого першого президентського терміну. Трамп відмовився виключити можливість використання військових дій для контролю над Гренландією.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону Гренландії, а також змінила королівський герб.

Очільник МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен відкинув можливість того, що Гренландія буде суб’єктом Сполучених Штатів. Щоправда, Данія нічого продавати не збирається, і гроші їй не потрібні.

Читайте також: