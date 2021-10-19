Вимагає менших доз: у Японії випробовують нову вакцину проти COVID-19

VLP Therapeutics Japan розраховує на те, що вакцина буде доступна для використання до кінця 2022 року.

Японська компанія-стартап у галузі біотехнологій VLP Therapeutics Japan оголосила про початок клінічних випробувань коронавірусної вакцини на базі інформаційної або матричної РНК, що вимагає менших доз, ніж подібні вакцини, які існують наразі. Це вже п'ята компанія в Японії, яка проводить клінічні випробування виробленої всередині країни вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що експериментальна вакцина японської компанії створена на базі технології мРНК, що дозволяє передачу генетичної інформації. У такий самий спосіб були створені вакцини компаній Pfizer-BioNTech і Moderna.

Крім того нова вакцина містить інструкції у мРНК із самовідтворення впродовж певного періоду. Це означає, що для досягнення бажаного результату вистачить і менших доз.

Перша стадія клінічних випробувань стартувала в лікарні університету Оїта на південному заході Японії минулого вівторка.

Нагадаємо:

Французька фармацевтична компанія Sanofi оголосила, що припиняє розробку однієї з двох своїх вакцин проти COVID-19. Перші етапи досліджень показували вироблення антитіл у 91-100% добровольців після повної імунізації цим препаратом.

проти COVID-19. Перші етапи досліджень показували вироблення антитіл у 91-100% добровольців після повної імунізації цим препаратом. Тим часом у Рівному тестуватимуть нову вакцину від коронавірусу виробника, який планує постачати її до США. Назву препарату поки не розголошують, але для випробування шукають добровольців.

виробника, який планує постачати її до США. Назву препарату поки не розголошують, але для випробування шукають добровольців. Своєю чергою головний державний санлікар Ігор Кузін розповів, коли в Україні ми побачимо вітчизняну вакцину від коронавірусу. Так, за його словами, це буде ще не скоро, однак прототип вакцини може з'явитися вже наприкінці цього року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини України: кому рекомендуватимуть третю дозу вакцини від COVID-19

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