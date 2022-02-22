Вимагає швидкої реакції: Держдеп США обіцяє заходи у відповідь на визнання незалежності ОРДЛО Росією

Вимагає швидкої реакції: Держдеп США обіцяє заходи у відповідь на визнання незалежності ОРДЛО Росією

Відповідні кроки США будуть робити в координації із партнерами з країн Заходу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на визнання Росією незалежності так званих “ДНР” та “ЛНР”, указ про яке підписав у понеділок, 21 лютого, президент РФ Володимио Путін.

У своєму мікробллозі в Twitter він пообіцяв скоординовані із союзниками кроки у відповідь.

“Визнання Кремлем так званих “Донецької та Луганської народних республік” “незалежними” вимагає швидкої та твердої реакції, і ми зробимо відповідні кроки у координації з партнерами”, - написав він.

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