"Вимагаємо негайно припинити війну на Донбасі та повернути Крим": новий уряд Німеччини звернувся до РФ

"Вимагаємо негайно припинити війну на Донбасі та повернути Крим": новий уряд Німеччини звернувся до РФ

Також члени коаліції засуджують обмеження свободи слова всередині самої Росії.

У Німеччині три політичні партії, що пройшли до Бундестагу під час національних виборів, домовилися про створення коаліції та розподіл портфелів. Нова коаліція вимагає від Росії закінчити військові дії на Донбасі та повернути окупований Крим Україні.

Про це йдеться у спільній заяві трьох провідних партій, опублікованій у виданні Spiegel.

Водночас представники нової коаліції - соціал-демократів, зелених та лібералів - мають намір будувати політичні відносини із союзниками в Росії, однак будуть і надалі дотримуватися інтересів партнерів зі Східної Європи.

"Ми сподіваємося, що за нашого правління буде покладено край спробам дестабілізувати ситуацію в Україні, а також збройному конфлікту на Донбасі. До того ж Росія має негайно повернути Крим, який був незаконно окупований і насильно приєднаний до РФ. Тільки тоді Німеччина зможе активізувати процеси щодо зняття європейських санкцій із Росії та її вищого керівництва", – підкреслили у заяві.