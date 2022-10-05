"Вимагаємо поважати нашу державність": в Казахстані обурилися заявами Захарової, щодо вислання українського посла

Марія Захарова обізвала посла України в Казахстані Петра Врублевського "войовничим русофобом" за його висловлювання про вбивство росіян і заявила, що Казахстан обіцяв його вислати з країни, але не дотримав свого слова. Своєю чергою заяви Захарової в Казахстані назвали некоректними.

Про це повідомляє Інформбюро. Казахстан.

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Офіційний представник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров прокоментував заяву російської колеги Марії Захарової щодо висилки українського посла з Казахстану.

"З приводу коментаря офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової щодо висилки українського посла з Казахстану хотів би зазначити, що тональність її заяви дисонує характер союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів", - сказав Смадіяров.

Він повідомив, що МЗС Республіки Казахстан сьогодні, 5 жовтня, викличе російського посла Олексія Бородавкіна для розмови.

Також про позицію російського зовнішньополітичного відомства висловився депутат мажилісу Азат Перуашев.

"Висловлювання МЗС РФ недоречні, некоректні, не відповідають нашим відносинам. Казахстан з повагою ставиться до позиції представників Росії. Так само і Російська Федерація повинна з повагою ставитися до Казахстану і до нашого посла, який є повноважним представником РК в РФ. В цілому ми розуміємо, що це пов'язано з війною між Росією та Україною, але Казахстан ні з ким не воює. Тому ми вимагаємо поважати наших представників, нашу державність", – заявив депутат.

Нагадаємо, що представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила, що в разі постачання Україні ракет великої дальності зі США, Росія визнає Америку стороною конфлікту.

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