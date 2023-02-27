"Вимагаю дисципліни": Лукашенко зібрав нараду силовиків після вибухів на аеродромі "Мачулищі" (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко викликав "на килим" силовиків після того, як 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи. Пошкодження отримав літак-розвідник А-50У, який координував запуски крилатих ракет по Україні.

Також відомо, що з білоруського аеродрома злітають російські винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на борту.

"У світлі подій внутрішнього характеру і, перш за все, зовнішнього, хотів би почути з ваших вуст характеристику внутрішньополітичної і військової складової навколо нашої Білорусі", – звернувся до силовиків Лукашенко.

Однак під час наради Лукашенко не називає конкретно причини зібрання. Він також закликає посилити заходи безпеки на прикордонних територіях Білорусі.

"Ще раз хочу наголосити – вимагаю від вас найжорстокішої дисципліни у військових підрозділах МВС та КДБ. Найжорсткішої дисципліни! У нас чимала кількість людей у погонах, всі озброєні. Це люди – заточені на захист своєї вітчизни. Цим нам треба скористатися… Виконання своїх обов'язків, особливо на кордоні. Ми всі маємо бачити на рубежах нашої країни будь-яку найменшу агресивність щодо нашої держави, щоб вжити відповідних заходів реагування", - резюмував білоруський диктатор.

Удар по білоруському аеродрому "Мачулищі": що відомо

У Білорусі 26 лютого пролунали вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі" – значні пошкодження отримав літак далекого радіолокаційного відстеження А-50У повітряно-космічних сил РФ, який координував запуски крилатих ракет по Україні.

Наразі відомо, що військовий об'єкт був атакований дронами, до вибухів можуть бути причетні місцеві партизани.

За даними Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", цей літак прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року. До вибуху він пробув на білоруському аеродромі 54 дні, зробивши 12 вильотів. З відкритих джерел відомо, що вартість такого літака становить $330 млн.

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