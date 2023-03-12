Вимагають повернути "мобіків": рідні окупантів записали звернення до Путіна і поскаржилися на обман

Дружини мобілізованих росіян із Підмосков'я звернулися до диктатора Кремля Володимира Путіна і міністра оборони РФ Сергія Шойгу, щоб ті повернули їхніх рідних-окупантів із війни в Україні.

Про це пише Meduza.

За словами росіянок, їхніх "мобіків" відкрито "кинули", їм набрехали про те, які завдання вони будуть виконувати. Громадянки РФ визнають, що російське командування використовує окупантів як "гарматне м'ясо".

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Як нарікають росіянки, їхніх рідних мобілізували у вересні 2022 року. Наступні три місяці окупанти нібито проходили навчання на артилеристів.

Наприкінці грудня армійців РФ кинули на війну проти України, але без необхідної зброї - ще два місяці вони чекали на гармати. Після чого "мобікам" повідомили, що вони є штурмовою піхотою й їх перекинули на передову.

"Мобілізованих наших кидають як м'ясо штурмувати укріпрайони. По п'ять осіб проти добре озброєних ста людей противника", - заявили дружини та матері окупантів.

Росіянки вимагають відкликати солдатів із передової та наголошують, що вони не згодні йти на фронт як штурмова піхота.

"Ситуація набирає якісь шалені оберти, всіх поспіль відправляють помирати, та ще й, вважай, із голими руками. Жінки вимагають повернути чоловіків додому, поки вони живі", - йдеться в дописі до відео.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії повідомило, що російське керівництво кидає на війну проти України чоловіків із переважно менш населених регіонів РФ, натомість Москва та Санкт-Петербург залишилися відносно неушкодженими у контексті мобілізації й втрат. Особливо, це стосується сімей російської "еліти".

Російський політолог Іван Преображенський, експерт з країн Центральної Європи повідомляв торік, що Росія 2023 року піддасть найжорсткішим репресіям матерів та дружин загиблих російських окупантів за те, що вони висловлюватимуть своє невдоволення тим, що Путін кинув їх на війну проти України.

Раніше мобілізовані окупанти в Калінінградській області РФ записали відеозвернення до Путіна, після того, як їхній батальйон перейменували на "піхотний" і наказали "виконувати штурмові завдання" під командуванням ватажків так званої "ДНР".

Мобілізовані з Новосибірської області РФ, яких відправили на війну в Україну, також записали відеозвернення зі скаргами на величезні втрати на передовій.

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