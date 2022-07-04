"Вимушено повертаюсь до Росії": Овсяннікова більше не працює у Німеччині

"Вимушено повертаюсь до Росії": Овсяннікова більше не працює у Німеччині

Овсяннікова не виключає, що коли прилетить до Москви, то її можуть арештувати.

Ексредакторка російського пропагандистського "Первого канала" Марія Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії.

Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Instagram.

Так, 3-го липня вона опублікувала допис, повідомивши, що завершила роботу у німецькій газеті.

"Це був унікальний досвід роботи у вільній журналістиці. Дякую команді Welt за те, що підтримали мене в такий скрутний час. Час пролетів непомітно. Наш трьохмісячний контракт завершився. Продовжую рухатися далі", - написала вона.

А вже 4-го липня повідомила, що повертається до Росії, пояснюючи, що "це єдиний шанс побачити своїх дітей та вплинути на їхнє майбутнє".

"Я вимушено лечу до Росію... Але, на жаль, це мій єдиний шанс побачити своїх дітей та вплинути на їхнє майбутнє. Завтра, 5 липня, мені доведеться відстоювати свої батьківські права у суді. Мій колишній чоловік подав позов до суду та вимагає, щоб діти жили з ним у Москві", - повідомила вона.

Нагадаємо, у березні Марія Овсяннікова увірвалась у прямий ефір головного пропагандистського каналу РФ із закликом зупинити війну. Саме коли ведуча зачитувала інформацію до чергового сюжету про санкції, у ефір забігла Марія із плакатом, де був написаний заклик зупинити війну, а також те, щоб люди не вірили пропаганді, бо їм брешуть.

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