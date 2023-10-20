У Зеленського прокоментували візит Путіна до Китаю

Подоляк наголосив, шо у серйозні відрядження Путін більше не їздитиме.

Візит російського президента Володимира Путіна до Китаю не більше, ніж просто фікція.

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

Радник ОП розповів, що з такою країною як РФ ніхто не будуватиме ніяких стратегічних відносин, зокрема і Пекін.

"Ні, Китай набагато більший, ніж Росія. Росія – це Еритрея для Китаю. Ніхто не будуватиме партнерські відносини з Еритреєю за рівнем економіки або військових спроможностей тощо", - зазначив Подоляк.

Він додав, те що відбувається у відносинах РФ та Китаю - "лебедина пісня" Путіна в Україні.

"Якби росіяни були трошки розумніші, хоч це й дивно звучить, та продовжували продавати своє "бійтесь нас", то їх дійсно боялися б, вважали б великими. Вони б сиділи в G8 тощо", - зазначив Подоляк.

Він наголосив, що спокійно ставиться до цього візиту.

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"Навпаки, я побачив людину, яка боїться всього та очевидно перебуває в панічному стані й говорить дивні речі про якісь "чаєпітія", - продовжив радник ОП.

Також на його переконання, Путін більше не їздитиме туди.

"Може поїде в країни, де "менші" президенти, які можуть сказати, що Путін "великий". Але в серйозні відрядження Путін не їздитиме", - переконаний Подоляк.

Він резюмував, що Путін не отримав нічого з того, що хотів.

"Він не матиме публічної підтримки та залишиться в ізоляції, яка поступово збільшуватиметься. Для цього треба тільки один крок, який має зробити Україна. Нам тяжко, але ми маємо це зробити – суттєва тактична поразка Росії на якомусь з напрямків по лінії фронту", - зазначив радник ОП.

Раніше ми повідомляли, що Китай заявив, що готовий підтримувати зв’язок з країною-агресоркою Росією, щоб "зіграти позитивну роль" у сприянні мирним переговорам між Ізраїлем та ХАМАС.

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