"Він божеволіє": біограф Маска заявив, що мільярдер становить загрозу для США

Біограф американського мільярдера Ілона Маска Сет Абрамсон заявив, що бізнесмен глибоко хворий і може зʼїхати з глузду.

Про це він написав у соцмережі X.

Абрамсон заявив, що побоювання щодо психічного здоровʼя Маска у нього не безпідставні.

"Я біограф Маска, який відстежував його поведінку в Інтернеті протягом останніх двох років, і, враховуючи, що він визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу, тепер є підстави побоюватися, що він глибоко хворий", – написав він.

Абрамсон зазначив, що Маск володіє багатьма важливими для цивілізації галузями, тому ситуація викликає особливе занепокоєння.

"Той факт, що він є наступним президентом, означає, що його божевілля і зростаюче підбурювання до насильства ставлять під загрозу всіх нас", - заявив біограф мільярдера.

Крім того, він закликав адміністрацію чинного президента вжити заходів, щоб захистити Сполучені Штати від впливу Маска. Зокрема він закликав розірвати всі контракти з компаніями Маска, а також подати позови на блокування його ініціативи DOGE, а також розпочати нові розслідування.

"Якщо не буде вжито жодних заходів – а я підозрюю, що жодних заходів не буде вжито – те, що ця людина в своєму зростаючому божевіллі зробить з Америкою на посаді президента в найближчі роки, ляже на голови не тільки його самого і тих, хто його підтримує або дає йому можливість, але й тих, хто проігнорував нагальні, обґрунтовані попередження, подібні до цього", – заявив Абрамсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампу почала набридати нав’язливість Ілона Маска.

Крім того, ми раніше інформували, що британські політики закликали Трампа переглянути стосунки з Маском.

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