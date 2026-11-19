Американський мільярдер Ілон Маск / © Associated Press

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Американський мільярдер Ілон Маск різко відреагував на слова президента України Володимира Зеленського щодо обмеження роботи супутникових систем. Бізнесмен стверджує, що глава держави навмисно підміняє поняття, вимагаючи використовувати цивільний Starlink для військових наступів замість військового Starshield.

Про це Маск заявив у інтерв’ю на саміті The New York Times DealBook.

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Журналіст звернув увагу на те, що Зеленський неодноразово повідомляв про перебої в роботі Starshield — спеціалізованої військової супутникової системи зв’язку, яку Україна, зокрема, застосовує для управління безпілотниками.

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«Не хочу підривати вам мозок, але Зеленський не завжди каже правду«, — заявив Маск, відповідаючи на запитання про заяви українського лідера щодо обмежень роботи супутникової системи.

На уточнення журналіста, чи йдеться безпосередньо про неправдиві заяви Зеленського щодо використання Starshield, засновник SpaceX відповів ще категоричніше.

«Він бреше. Насправді він говорить про те, що хоче використати Starlink для наступальних військових операцій», — заявив Маск.

Бізнесмен зазначив, що Starshield перебуває під контролем уряду США, а рішення щодо її застосування ухвалюють американські військові. Водночас Starlink, за його словами, є комерційним проєктом, орієнтованим на цивільне використання.

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«Не просіть мене, як приватну особу, ухвалювати рішення про вбивства, які іноді призводять до загибелі невинних людей», — заявив мільярдер.

Маск підтвердив наявність обмеження швидкості передавання даних для терміналів комерційної мережі Starlink. Він пояснив, що встановлений поріг приблизно відповідає максимальній дозволеній швидкості руху на українських дорогах — близько 80 миль на годину, або 129 км/год.

За твердженням бізнесмена, таке обмеження діє від початку повномасштабної війни та останнім часом не змінювалося.

Що відомо про обмеження швидкості Starshield в Україні

Нагадаємо, в Україні вже тиждень фіксують масові перебої в роботі військової версії супутникового зв’язку Starshield від SpaceX — на окупованих територіях діє обмеження швидкості до 161 км/год. Зеленський заявив, що вважає таке рішення небезпечним і політичним, адже обмеження на окупованих територіях означають їх часткове невизнання українськими.

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Міноборони вже зверталося до SpaceX, однак у компанії заперечили будь-які обмеження та назвали ситуацію технічним збоєм. Водночас українські військові щодня фіксують проблеми на різних напрямках.

Як пояснили експерти, обмеження швидкості роботи терміналів Starshield загрожує українським дронам-перехоплювачам і вертольотам втратою зв’язку та відеосигналу під час переслідування ворожих повітряних цілей, що рухаються зі швидкістю до 300 км/год. Окрім того, вимушене зниження швидкості українських безпілотників робить їх значно вразливішими: повільніший рух дає російській ППО більше часу на виявлення та ураження українських апаратів.

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