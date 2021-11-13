"Він цього заслужив": репер переїхав чоловіка і похвалився цим у соцмережах

"Він цього заслужив": репер переїхав чоловіка і похвалився цим у соцмережах

Потерпілий відмовився заявляти у поліцію.

У польському місті Плонськ репер Алан під час конфлікту переїхав чоловіка автомобілем та похвалився цим у соціальних мережах.

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Про це пише wiadomosci.wp.pl.

Інцидент стався на парковці одного із торговельних центрів у Плонську. Відео інциденту опублікували очевидці у соцмережах. Проте винуватець інциденту заявив, що він не шкодує про ДТП і не планує перепрошувати.

"Я зробив це спеціально, бо він цього заслужив. І на відмінно від інших реперів я не планую перепрошувати за свій вчинок. Чоловік, якого я переїхав, отримав по заслугах, бо він кричав на мого друга", - заявив в соцмережах польський репер Алан.

У поліції Плонська повідомили, що вони виїжджали на місце інциденту. За їхніми даними, між компаніями сталась сутичка, яка закінчилась наїздом. Потерпілий не отримав травм і відмовився заявляти у поліцію.

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