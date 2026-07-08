"Він глибоко помиляється": у Польщі різко відповіли на заяву Буданова і згадали Бандеру

Керівник ОП Кирило Буданов

Реклама

Керівник Бюро національної безпеки (БНБ) Польщі Бартош Гродецький різко відреагував на заяву очільника Офісу президента Кирила Буданова про майбутню ескалацію конфлікту та заявив, що він «глибоко помиляється», згадавши Бандеру.

Про це пише польське видання Polsat News.

Польський посадовець стверджує, що під час червневої зустрічі з Будановим керівник ОП «не був таким принциповим». За його словами, переговори на тлі напруженості між двома країнами тривали 90 хвилин.

Реклама

«Я вважаю, що це безвідповідально та абсолютно зайве з точки зору польсько-українських відносин. Якщо Буданов це стверджує, він глибоко помиляється», — накинувся зі звинуваченнями Гродецький.

Ба більше, він вважає, що Україна робить «стратегічну помилку», коли будує свою історію на Степані Бандері.

«Немає жодної згоди з польської сторони будувати ці відносини на бандеризмі. Якщо в України немає інших героїв і вона хоче будувати свій міф на цьому, вона просто робить стратегічну помилку. Це наша думка, і вона була донесена до Буданова, і президент Зеленський також це знає», — сказав керівник БНБ.

Він звинуватив Буданова в тому, що він нібито хоче загострення українсько-польських відносин, тож сам бачить «ці ескалаційні фактори». І додав, що Україна перекладає «відповідальність на польську сторону», а слова керівника ОП це доводять.

Реклама

Відносини Польщі та України — що відомо

На тлі останніх подій відносини між Україною та Польщею погіршилися. Під час інтерв’ю РБК-Україна керівник Офісу президента Кирило Буданов висловився, що загострення конфлікту з Польщею ще попереду. Ескалаційна дата, на його думку — 11 липня, у річницю Волинської трагедії. За його словами, поляки «готують цілу низку незрілих ескалаційних кроків» у цей день.

Тим часом у Польщі виступили з новою умовою для України щодо МіГ-29. У Міноборони країни заявили, що подальша доля винищувачів залежатиме від підсумків переговорів між двома країнами. Відтепер Польща не хоче безоплатно передавати літаки.

Новини партнерів