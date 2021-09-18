"Він на неї не дивиться": у Путіна прокоментували "неправильну" дату на його годиннику

"Він на неї не дивиться": у Путіна прокоментували "неправильну" дату на його годиннику

Під час голосування 17 вересня на годиннику була дата - 10 вересня.

У російського президента Володимира Путіна відреагували на дату на його годиннику, яку помітили користувачі Мережі під час голосування на виборах до Держдуми.

Ситуацію прокоментував речник глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Telegram-канал Пул N3.

"Просто у Путіна не встановлена дата на годиннику. Він на неї не дивиться. Він датою на годиннику не користується. Тому так, у нього там стоїть інша дата", - заявив Пєсков.

До слова, на годиннику Путіна, який голосував на виборах вранці 17 вересня, користувачі Мережі помітили дату - 10 число і час 15:24. У соцмережах переконані, що відео, яке з'явилося в Інтернеті, фейк.

Слід зауважити, що раніше Пєсков пояснив, як Володимир Путін проголосував онлайн без власного телефону. За словами речника, президент РФ зареєструвався за допомогою мобільного телефону одного зі своїх помічників. Адже Путін нібито "не має власних ґаджетів".

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Вони триватимуть три дні.

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