"Він не президент моєї країни": колишній депутат Польщі різко висловився через рішення Навроцького

Пйотр Фоглер / © фото з соцмереж

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Колишній депутат Сейму Пйотр Фоглер повернув свою державну нагороду «Золотий Хрест Заслуги» президенту Польщі. Так він протестує проти рішення влади позбавити Володимира Зеленського ордена.

Про це Пйотр Фоглер повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

Фоглер повернув свою державну нагороду — що заявив

Політик пояснив, що цим кроком протестує проти політики чинного президента, яка, на його думку, шкодить Польщі. Він додав, що поважає саму нагороду і того, хто її вручав раніше, але не підтримує нинішню владу.

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«Символічно відправляю свою нагороду цьому жителю, в знак протесту проти тупого рішення про відкликання ордена президента України. Це не жест до президента, який вручив мені його, тому що я поважаю його, а до нинішнього орендаря Бельведера, який все більше смішить Польщу і всіх нас», — заявив Пйотр Фоглер.

Пйотр Фоглер повернув свою державну нагороду «Золотий Хрест Заслуги» / © фото з соцмереж

Колишній депутат також різко розкритикував діяльність Кароля Навроцького, поставивши під сумнів легітимність його перебування на посаді.

«Те, що зробив і що далі робить цей пан, якого називають президентом, — це жах, і для мене він не президент моєї країни, а непорозуміння. Я досі чекаю, коли будуть остаточно підраховані голоси, тому що й сьогодні не знаю остаточних результатів цих виборів», — додав він.

Пйотр Фоглер повернув свою державну нагороду «Золотий Хрест Заслуги». / © фото з соцмереж

Фоглер наголосив, що своїм вчинком він прагне висловити підтримку Україні, натомість рішення польської влади щодо українського лідера він назвав неприйнятними.

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Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — останні новини

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому Орден Білого Орла.

Згодом Кароль Навроцький офіційно пояснив своє скандальне рішення відібрати Орден Білого Орла у Володимира Зеленського тим, що українська сторона нібито перетнула межу допустимого у двосторонніх відносинах.

Попри це ввечері 20 червня колишні лідери України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко вдалися до безпрецедентного дипломатичного демаршу, офіційно заявивши про повернення Польщі своїх орденів Білого Орла.

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