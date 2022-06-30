"Він не вмикає телевізор": Клімкін про те, чи вірить Путін пропаганді власної країни

"Він не вмикає телевізор": Клімкін про те, чи вірить Путін пропаганді власної країни

Очільник Кремля говорить тим, хто навколо нього, що транслювати навколо.

Президент РФ Володимир Путін справді не вірить в існування України як держави. І не тому, що зазнав впливу власної пропаганди.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Радіо НВ заявив, що у Путіна "спотворена картина світу".

"Він не вмикає телевізор, він просто говорить тим, хто навколо нього, що транслювати по телевізору, або вони намагаються здогадатися. А в нього в голові – це спотворена картина світу, це його особиста картина. Так само як стаття, яку він писав про Україну, пам'ятаєте? Ми всі її пам'ятаємо. Це реально його думки, реально те, що він думає. Те, що він вважає, що України не існує, нічого українського, там, історії, ментальності, державності, зрештою, мови. Він так щиро вважає. Зі своєю путінською щирістю, не нашою щирістю", — сказав Клімкін.

Він також впевнений, що цінності, які Путін поділяє з більшістю росіян, – справді скрєпи, і вони, нарешті, це зрозуміло вже Заходу, не мають нічого спільного.

Клімкін зазначив, що мирна угода з Росією абсолютно безглузда, оскільки не тільки Путін та його оточення, а й більшість населення Росії реально хочуть знищити Україну як таку, оскільки, дивлячись на нас, вони розуміють свою нікчемність.

У липні 2021 року на сайті Кремля опублікували статтю російського диктатора Володимира Путіна, в якій він, зокрема, пише, що «сучасна Україна — цілком і повністю дітище радянської доби» і вона "створювалася за рахунок історичної Росії". Також він вкотре назвав Майдан "переворотом".

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, чому друга половина червня стала вироком для путінського режиму.

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