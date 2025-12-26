"Він нічого не має, поки я це не схвалю": Трамп зробив різку заяву перед зустріччю з Зеленським

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом у Флориді, щоб представити новий план закінчення війни. Проте президент США налаштований скептично та прагматично.

Свої очікування від переговорів Трамп прокоментував в інтерв’ю для Politico.

«Останнє слово за мною»

Коментуючи 20-пунктний план Зеленського, який включає створення демілітаризованої зони та гарантії безпеки, Трамп дав зрозуміти, що не збирається автоматично його підтримувати.

Реклама

«У нього нічого немає, поки я це не схвалю. Тож побачимо, що у нього є», — заявив американський очільник.

Видання зазначає, що Трамп позиціонує себе як «верховного арбітра», і доля України залежить від того, чи зможе Зеленський переконати його, що Київ іде на достатні поступки.

Про Путіна та Росію

Попри жорстку риторику Трамп вірить, що зустріч пройде продуктивно.

«Я думаю, що з ним [Зеленським — ред.] усе пройде добре. Я думаю, що з Путіним усе пройде добре», — зазначив він.

Реклама

Президент США також додав, що планує поговорити з російським диктатором «незабаром стільки, скільки захоче». Водночас він звернув увагу на слабкість позицій Москви.

«Їхня економіка у важкому стані, у дуже важкому стані», — наголосив американський президент.

Парад візитів

Цими вихідними у Трампа буде насичений графік. Окрім Зеленського, до нього приїде прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

«У мене є Зеленський, і до мене їде Бібі. Вони всі їдуть. Вони всі приїжджають. Вони знову поважають нашу країну», — резюмував Трамп.

Реклама

Також він прокоментував авіаудари США по ІДІЛ у Нігерії, назвавши їх «різдвяним подарунком» у відповідь на вбивства християн ісламськими бойовиками.

Нагадаємо, Зеленський висловив сумнів щодо реальної готовності Кремля до закінчення війни на умовах, які пропонують Сполучені Штати Америки. Він зазначив, що не має чітких сигналів від Москви щодо миру в Україні.